Израильская армия подтвердила потерю беспилотника в Сирии

Теги: сирия израиль беспилотник Сирийский конфликт

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в Сирии потерян беспилотник Skylark, об уничтожении которого сирийскими средствами ПВО ранее сообщали СМИ. Потеря БПЛА не привела к утечке важной информации.

Израильская армия потеряла беспилотник в небе над Сирией. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Инцидент произошел в воскресенье, а не понедельник, как сообщалось ранее. В результате потери БПЛА утечки важной информации не произошло.

Ранее арабские СМИ сообщили, что сирийские средства ПВО сбили израильский беспилотник, который появился в небе над городом Эль-Кунейтра.

Skylark используются Армией обороны Израиля в качестве средства разведки на батальонном уровне. В середине марта такой беспилотник был потерян израильской армией в секторе Газа, а в январе - в районе границы с Ливаном.

17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами. В воскресенье министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить систему ПВО Сирии в случае нового ее применения.

Накануне в Министерстве иностранных дел России подтвердили, что в пятницу в ведомство был вызван посол Израиля в связи с авиаударом вблизи Пальмиры. По словам замглавы МИД Михаила Богданова, российская сторона выразила обеспокоенность в связи с действиями израильских ВВС.

Читайте также:

Израиль пригрозил уничтожить ПВО Сирии

Сирийская армия заявила, что сбила истребитель ВВС Израиля

Глава израильской оппозиции выступил за создание бесполетной зоны над Сирией