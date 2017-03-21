Все пассажиры и экипаж разбившегося самолета в Южном Судане живы

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Все пассажиры и экипаж самолета, который разбился накануне в Южном Судане, выжили. Они смогли спастись через открывшуюся во время крушения дверь.

Все 44 пассажира и 5 членов экипажа, которые находились на борту потерпевшего крушение пассажирского самолета в Южном Судане, выжили благодаря открывшейся двери, сообщает "Associated Press" со ссылкой на официального представителя аэропорта.

По его словам, самолет сначала приземлился, затем вновь отскочил от земли, после чего он снова упал и загорелся. В это время дверь лайнера открылась, что позволило спасателям быстро эвакуировать пассажиров. Пострадавших доставили в больницы.

20 марта самолет Ан-26 авиакомпании "South Supreme Airlines" осуществлял внутренний перелет из столицы Южного Судана Джубы в город Вау. Внезапно лайнер рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся. Причины авиакатастрофы выясняются.