Макрон предостерег Францию от сближения с Россией

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Франция должна не сближаться с Россией, а выстраивать свою независимую политику. Об этом в ходе предвыборных дебатов заявил кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что он "не хочет идти на компромисс с Путиным".

Франции не следует сближаться с Россией, она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами. Об этом в ходе предвыборных дебатов заявил кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Как передает Le Monde, Макрон подчеркнул, что он "не хочет идти на компромисс с Путиным".

Дискутируя с лидером национального фронта Марин Ле Пен он заявил, что "в отличие от вас, я хочу видеть сильную Францию в Европе". "Я хочу быть настоящим президентом Франции, а не вице-канцлером при госпоже Меркель", - парировала она.

Ранее пять главных претендентов представили избирателям свои позиции по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Опубликованный во вторник опрос общественного мнения показал, что 29% отдали предпочтение лидеру партии "На марше" - Эмманюэлю Макрону. По 19% - у главы "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидата от республиканцев Франсуа Фийона, который недавно оказался под следствием. Но вопросы у прокуратуры есть ко всем трем лидерам. Аналитики уверены, что именно теледебаты могут серьезно повлиять на итоговое решение избирателей.

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