Дочь Трампа станет "глазами и ушами" отца в Белом доме
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка получит кабинет в Белом доме на правах советника главы государства. Как сообщил адвокат девушки, она станет "глазами и ушами" своего отца.Кроме того Иванка Трамп получит доступ к секретной информации.
Дочь президента США Дональда Трампа займет кабинет в Белом доме и получит доступ к секретной информации. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на адвоката Иванки Трамп Джейми Горелика.
По его словам, кабинет дочери президента будет располагаться на втором этаже в западном крыле здания. Она будет помогать Трампу на правах советника, но при этом официально не займет никакой должности, и ей не будет выплачиваться жалованье. По словам Горелика, Иванка станет "глазами и ушами" отца и будет давать ему советы по широкому спектру вопросов, не ограничиваясь только правами женщин, как предполагалось ранее.
"Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу его администрации, - это прецедент. Иванка будет добровольно выполнять обязательства, которые накладывает пост советника президента, при этом не являясь таковой", - отметил адвокат.
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