В Москве пьяный мужчина выстрелил себе в лицо из ружья
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Во время пьяной ссоры мужчина ранил ножом своего знакомого, а затем выстрелил себе в лицо из ружья. От полученных травм мужчина скончался, а его раненного собутыльника госпитализировали.
В Новой Москве во время пьяной ссоры мужчина ранил ножом собутыльника, а затем из охотничьего ружья выстрелил себе в лицо, сообщает агентство "Москва".
Происшествие произошло в ТиНАО в поселении Внуковское. Приехавшие на вызов полицейские констатировали смерть мужчины, стрелявшего себе в лицо. Получивший ножевое ранение мужчина госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
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