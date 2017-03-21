В Москве пьяный мужчина выстрелил себе в лицо из ружья

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Во время пьяной ссоры мужчина ранил ножом своего знакомого, а затем выстрелил себе в лицо из ружья. От полученных травм мужчина скончался, а его раненного собутыльника госпитализировали.

В Новой Москве во время пьяной ссоры мужчина ранил ножом собутыльника, а затем из охотничьего ружья выстрелил себе в лицо, сообщает агентство "Москва".

Происшествие произошло в ТиНАО в поселении Внуковское. Приехавшие на вызов полицейские констатировали смерть мужчины, стрелявшего себе в лицо. Получивший ножевое ранение мужчина госпитализирован.

По данному факту проводится проверка.

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