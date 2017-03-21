Мужчину зарезали во время драки на рынке в Москве

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На востоке Москвы погиб человек. Инцидент произошел на территории рынка в результате ссоры, которая возникла между тремя мужчинами. Один из них ударил ножом двух других. Одного пострадавшего госпитализировали, а второй мужчина скончался. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

В Москве на рынке между тремя мужчинами завязалась драка, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел на Вешняковской улице. В результате ссоры, которая возникла между тремя мужчинами, один из них ударил ножом двух других. Одного пострадавшего доставили в медучреждение, второй мужчина скончался в автомобиле медиков.

Злоумышленник задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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