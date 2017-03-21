Тело мужчины нашли на стройке на западе Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины на строительной площадке на западе Москвы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства его смерти. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

На строительной площадке на западе Москвы нашли тело неизвестного мужчины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД столицы.

"Поступила информация об обнаружении трупа по адресу: улица Матросова, дом 31. Прибывшие на место сотрудники полиции около строительной площадки обнаружили тело неизвестного мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщил источник в главке.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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