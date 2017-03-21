МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

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Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о сильном тумане в Москве. По данным ведомства, видимость местами составит от 200 до 500 метров. В МЧС предупредили, что из-за погодных условий на автомагистралях возможно ухудшение видимости и увеличение числа ДТП.

Утром в Москве ожидается сильный туман. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС столицы.

"Во время непогоды возможно ухудшение видимости на автомагистралях, в том числе в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоемами, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

Туман ожидается с 7:00 до 11:00. По данным МЧС, видимость местами составит от 200 до 500 метров.

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