В Москве гражданку Украины задушили шнурком во время секса

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Тело женщины обнаружили в квартире жилого дома в проезде Шокальского на северо-востоке столицы. По предварительным данным, погибшая - гражданка Украины. Как пишут СМИ, любовник задушил ее шнурком во время секса.

Тело женщины обнаружили в квартире жилого дома в проезде Шокальского на северо-востоке Москвы, передает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По информации РЕН ТВ, погибшая – гражданка Украины. Как сообщил источник телеканала, любовник задушил ее во время секса, воспользовавшись шнурком. В настоящий момент полиция проверяет эту информацию.

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