Вторая группа сирийских военных получила дипломы саперов

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В городе Алеппо в торжественной обстановке прошел второй выпуск сирийских саперов. Уже во вторник они приступят к обезвреживанию взрывоопасных предметов, оставленных боевиками.

Детский смех звучит в Алеппо все чаще. Юные зрители повсюду: на балконах соседних домов и рядом с виновниками торжества. Приглашать на свой выпускной пионеров у сирийских саперов уже традиция, отмечает "ТВ Центр". И если в первый раз изюминкой программы стал зажигательный национальный танец, то в этот раз не обошлось без сюрприза.

Русская народная песня как знак уважения в адрес тех, без кого весь образовательный процесс был бы невозможен. Второй выпуск саперов международного противоминного центра вновь подготовили российские специалисты. Программа изменилась. Главное – больше практики. Тем более, что все условия для этого есть. При разминировании различных кварталов Алеппо саперы находят все больше самодельных хитрых взрывных устройств, которые сразу же становятся наглядным учебным пособием.

"Исходя из первого выпуска мы проанализировали качество подготовки курсантов. Подправили программы. Специалисты наши тоже обогатились на практике знаниями. Здесь уже много нового узнали", - рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий.

Конкурс высокий. Отбор жесткий. Среди выпускников противоминного центра элита сирийской армии: разведчики, инженеры, военные полицейские. Многие с высшим техническим образованием. Позади без малого полторы сотни часов обучения. И вот торжественный момент. Вместе с дипломами, в которых значится специальность сапёр инженерных войск, выпускники получают костюмы защиты и специальное оборудование для обнаружения мин.

"У нас очень серьезный противник. В Сирии работают лучшие подрывники-наёмники со всего мира. Они каждый раз придумывают что-то новое. В моем подразделении работало шесть саперов. Мы разминировали целый квартал Алеппо. Люди смогли вернуться в свои дома. Однако, без жертв, к сожалению, не обошлось", - отметил сапер инженерных войск армии Сирии Омар Ахмад Салями.

Сегодня праздник, завтра – трудовые будни. Новые специалисты уже получили распределения по армейским гарнизонам. Вслед за Алеппо предстоит разминировать ещё много городов и посёлков, откуда уходят боевики. Уходят, но оставляют после себя смертельные ловушки.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Сирия