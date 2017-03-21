Эксперты предложили увеличить МРОТ на треть для борьбы с бедностью

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Экспертный совет при правительстве России хочет увеличить МРОТ с 7,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. По его мнению, подобная мера должна привести к ускорению роста экономики.

Экспертный совет при правительстве РФ предложил план по борьбе с бедностью на 2017-2025 годы, говорится в материале "Известий".

План предусматривает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 10 тысяч рублей, т.е. он будет приравнен к прожиточному минимуму.

Совет предлагает заменить социальные льготы на адресную поддержку нуждающихся, "обелить" зарплату граждан, ввести государственное лекарственное страхование для семей с низкими доходами и продолжить расширение строительства социального жилья.

По мнению экспертного совета, повышение МРОТ должно привести к экономическому взлету, однако эта мера должна проводиться в комплексе с пенсионной реформой, с социальной поддержкой граждан и борьбой с теневой занятостью.

Отмечается, что результаты этих мер будут видны уже через 5 лет

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