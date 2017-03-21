В Японии начался сезон цветения сакуры

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Сезон цветения сакуры в Японии можно считать открытым. Первые цветы появились во вторник на специальном "контрольном" дереве дальневосточной разновидности вишни в синтоистском храме Ясукуни в Токио. В этом году впервые за последние девять лет сакура в столице зацвела даже раньше, чем в более южных регионах.

В Японии открыт сезон цветения сакуры. Первые бутоны во вторник распустились на специальном контрольном дереве в синтоистском храме Ясукуни в Токио, передает "ТВ Центр".

За последние десять лет сакура в столице зацвела даже раньше, чем в южных регионах страны. Официально сезон начинается, когда распускаются первые пять цветков. За процессом пристально следят инспекторы метеорологического управления Японии.

Однако во вторник это событие не было отмечено традиционными возгласами толпы. В Токио идет дождь, поэтому только самые стойкие столичные жители и журналисты стали свидетелями начала цветения японской вишни.

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