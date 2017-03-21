В Томске на парковке обнаружено взрывное устройство

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В Томске на парковке рядом с жилым домом обнаружено взрывное устройство. Прибывшие на место эксперты установили, что подозрительный предмет представляет угрозу.

На парковке около жилого дома в Томске обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в дежурную часть около 6:00 по московскому времени (10:00 по местному времени).

Прибывшие на место эксперты установили, что устройство неизвестного происхождения представляет угрозу.

Позже правоохранительные органы эвакуировали жильцов одного из подъездов дома. Самодельное взрывное устройство вывезено на специальный полигон и обезврежено. По факту случившегося проводится проверка.

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