В Томске на парковке обнаружено взрывное устройство
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В Томске на парковке рядом с жилым домом обнаружено взрывное устройство. Прибывшие на место эксперты установили, что подозрительный предмет представляет угрозу.
На парковке около жилого дома в Томске обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в дежурную часть около 6:00 по московскому времени (10:00 по местному времени).
Прибывшие на место эксперты установили, что устройство неизвестного происхождения представляет угрозу.
Позже правоохранительные органы эвакуировали жильцов одного из подъездов дома. Самодельное взрывное устройство вывезено на специальный полигон и обезврежено. По факту случившегося проводится проверка.
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