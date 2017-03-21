Правительство обсуждает возможность введения налога с продаж

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Экономический блок правительства обсуждает идею возвращения налога с продаж в качестве альтернативы повышению НДС, узнали "Ведомости". Издание ссылается на шестерых федеральных чиновников, которые утверждают, что все решения будут приняты после мая 2018 года.

Налог с продаж в виде торгового сбора не выше 2-3% может стать альтернативой повышению ставки НДС, а администрировать его будет легко из-за закона об обязательном переходе на новую кассовую технику, пишут "Ведомости" со ссылкой на шестерых федеральных чиновников.

Газете удалось узнать, что все решения будут приняты после мая 2018 года. При этом речь идет не о классическом налоге с продаж (отменен в 2004 году - прим. ред.), а о торговом сборе в размере 2-3%. По мнению чиновников, это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога.

13 марта министр финансов Антон Силуанов предложил снизить страховые взносы с нынешних 30 до 22% с одновременным повышением ставки НДС с 18 до 22%.

C июля 2017 года продавцы, использующие кассы, будут обязаны заменить аппараты на те, которые способны подключаться к интернету и автоматически передавать информацию о платежах в Федеральную налоговую службу. С июля 2018 года это требование распространится на тех предпринимателей, которые сейчас кассу иметь не обязаны.

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