10:21, 21 марта 2017

Политолог: компромисс по Курилам может помочь с Крымом

Теги:  япония  События. 25-й час  переговоры  россия  крым

Декан факультета политологии МГИМО, главный редактор журнала "Сравнительная политика" Алексей Воскресенский рассказал о важности развития отношений России и Японии для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Он не исключил также, что в случае нахождения компромиссного решения по Курильским островам, этот прецедент может быть применен и для других случаев, в частности для Крыма.

Развитие отношений России и Японии полезно для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил декан факультета политологии МГИМО, главный редактор журнала "Сравнительная политика" Алексей Воскресенский. По его словам, у Японии есть территориальные споры со всеми соседями, а в случае, если Москва и Токио найдут компромиссный вариант по Курильским островам, он может быть экстраполирован и на другие случаи, в частности Крым.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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