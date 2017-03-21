Политолог: компромисс по Курилам может помочь с Крымом

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Декан факультета политологии МГИМО, главный редактор журнала "Сравнительная политика" Алексей Воскресенский рассказал о важности развития отношений России и Японии для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Он не исключил также, что в случае нахождения компромиссного решения по Курильским островам, этот прецедент может быть применен и для других случаев, в частности для Крыма.