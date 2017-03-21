В московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы 25 и 26 марта

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Москвичи смогут бесплатно посмотреть советские фильмы в сети кинотеатров "Московское кино" 25 и 26 марта. Кинопоказы будут проходить в честь Дня работника культуры.

В эти выходные в сети кинотеатров "Московское кино" Департамента культуры Москвы горожане смогут бесплатно посмотреть советские фильмы, сообщает mos.ru.

В кинотеатрах "Полет" и "Сатурн" москвичи смогут посмотреть фильм "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", одну из главных ролей в котором исполняет Евгений Евстигнеев. В этот же день в "Искре" покажут "Начало" с Инной Чуриковой. В кинотеатре "Космос" всех желающих ждут на показ фильма Эльдара Рязанова и Франко Проспери "Невероятные приключения итальянцев в России".

В воскресенье в кинотеатре "Молодежный" состоится показ фильма "Осторожно, бабушка!" А в кинотеатре "Березка" пройдут детские кинопоказы. Москвичи смогут посмотреть советский кукольный мультфильм Ивана Иванова-Вано и Юрия Норштейна "Времена года", а также музыкальные мультфильмы "Балерина на корабле", "В порту" и "Еще раз про квартет".

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