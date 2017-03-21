Здравоохранение СКФО стало лучшим среди регионов России

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Регионы Северного Кавказа стали лидерами по эффективности здравоохранения в России. В тройку лучших вошли Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария. Регионы с самым низкий уровнем эффективности - Магаданская область, Чукотка и Сахалин.

Регионы Северного Кавказа стали лучшими по качеству здравоохранения в России по данным рейтинга Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), передает газета "Известия".

На рейтинг влияли такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, потребление алкоголя, валовый региональный продукт и расходы региона на здравоохранение.

Десять лучших строчек рейтинга заняли Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Ставропольский край, Чувашия, Кировская, Пензенская, Ростовская и Рязанская области.

"Лидер индекса — Дагестан, где живут в среднем до 76,4 года, на здравоохранение тратят почти на 20% меньше, чем в других регионах, и в 2,5 раза меньше, чем в «новых странах ЕС» (Венгрия, Польша), но народ относительно здоров", - сообщают "Известия".

В числе аусайдеров оказались Республика Коми, Оренбургская область, Пермский край, Хакасия, Камчатка, Иркутская и Магаданская области, ЕАО, Сахалин и Чукотка.

Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан и Самарскую область эксперты отнесли к регионам с «существенными резервами» для повышения эффективности здравоохранения.

В мировой системе Россия, согласно данным 2016 года, занимает последнее 55 место место, сообщают эксперты ВШОУЗ со ссылкой на данные агентства Bloomberg. Впервые Россия смогла попасть в этот рейтинг в 2014 году.