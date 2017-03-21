Роспотребнадзор сообщил об эпидемии гриппа в восьми регионах
Теги: Общество грипп эпидемия россия
В России новая вспышка гриппа "Б". Как сообщили в Роспотребнадзоре, эпидемический порог превышен уже в восьми регионах.
По всей стране закрыты около сотни школ и детских садов, сообщил "ТВ Центр".
Грипп "Б" менее заразный, чем "А". Только протекает он тяжелее. Не исключены такие осложнения, как бронхит и пневмония. Необходимо соблюдать правила профилактики, не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу.
В Минздраве заявили, что спад эпидемии гриппа ожидается к концу апреля.