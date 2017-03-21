Францию ожидают самые непредсказуемые выборы в новейшей истории

Теги: Политика выборы президент франция

Во Франции обсуждают итоги первых предвыборных теледебатов. В прямом эфире лицом к лицу встретились пятеро фаворитов президентской гонки. Три часа горячих обсуждений и жесткой критики.

Накануне этого телевизионного эфира нервничал даже курс евро, отмечает "ТВ Центр". Дебаты кандидатов в президенты могли кардинально изменить расклад сил в предвыборной гонке, от победителя которой, возможно, зависит судьба Европы. Крайне левый Жан-Люк Меланшон, например, сразу предложил стране выйти из НАТО. Крайне правая Марин Ле Пен – поставить границу на замок.

"Я хочу положить конец миграции. Легальной и нелегальной. Нам нечего им предложить: у нас семь миллионов безработных и девять миллионов бедных, нужно сконцентрировать усилия на них", - заявила она.

Такого формата дебатов – еще до первого тура выборов – во Франции не было. Но и столь скандальной кампании тоже. Теперь фокус наконец пытаются сместить на предвыборные программы. Вопросы миграции, сокращение безработицы, возможное увеличение трудовой недели. Разговор затянулся на три часа. И это при том, что слово вообще дали не всем. Из 11 претендентов на президентское кресло в студию пригласили пятерых. Только тех, у кого, по данным опросов, больше шансов на победу. В статусе лидера к этому моменту Эммануэль Макрон. Но бывший министр экономики для многих до сих пор темная лошадка.

"Индустриальные, фармацевтические, банкирские лобби. В моей кампании нет тех, кто финансирует меня сегодня, но заставит замолчать завтра", - заявил кандидат от социалистической партии Бенуа Амон.

"Я говорю вам, что абсолютно чист, я не завишу от кого-либо. Ни от кого. Я свободен и финансирование моей кампании прозрачно", - ответил Макрон.

Наряду с финансами безопасность – главная тема дебатов. Второй год страна живет в режиме чрезвычайного положения. Но недавние атака на лицей в Грассе и нападение на полицейских в аэропорту Орли ясно показывают: угроза терроризма по прежнему высока. И справиться с ней, говорят кандидаты, можно только уничтожив "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России). Для этого, считают Фийон и Ле Пен, нужно активнее сотрудничать с Москвой. Для Франции, согласились большинство кандидатов, настало время пересмотреть отношения с Кремлем.

"Нужна мирная конференция в Европе, потому что вся ненадежность европейской ситуации является следствием того, что с падением СССР никто не обсуждал границы. Граница между Россией и Украиной — она, например, где, с какой стороны Крым? Там, где ее проложило политбюро Хрущева или Путин? Я не уверен, надо об этом говорить", - заявил лидер движения "Неподчинившаяся франция" Меланшон.

"Мы сами чертили новые границы, в том числе, конечно, силой. Например, в Косово. Мы думаем, мол, раз мы западники, нам все позволено. Можем войти в Ирак, можем наводить порядок в любой части света. Для меня основополагающим является право народа на самоопределение", - сказал Фийон.

Против – социалист Амон и Эммануэль Макрон. Правда, какой тогда будет его внешняя политика, самый молодой кандидат в президенты внятно объяснить не сумел.

"У вас такой талант, вы говорили семь минут, а я не могу даже резюмировать ваши мысли. Вы не сказали ничего, вообще ничего", - упрекнула Макрона Ле Пен.

"Если вы не поняли, то, в отличие от вас, я не хочу идти на сделки с господином Путиным. Если вы не поняли, то, в отличие от вас, я хочу проводить сильную, но ответственную политику", - ответил он.

"Сильную, но ответственную. Все хуже и хуже", - прокомментировала Ле Пен.

Не сумели определиться с симпатиями и зрители. По данным опросов телеканала BFM, победа осталась за Макроном. Слушатели RTL наиболее убедительным посчитали Жана-Люка Меланшона, а аудитория Le Figaro – Фийона.

До первого тура выборов осталось пять недель. За это время претенденты на Елисейский дворец ещё дважды встретятся в телевизионной студии, чтобы убедить избирателя поддержать собственную кандидатуру. А сомневающихся во Франции по-прежнему рекордно много. По данным соцопросов – больше половины из тех, кто собирается прийти на участки в апреле, все ещё не определились, за кого голосовать на выборах. Интрига самой непредсказуемой гонки в новейшей истории страны, кажется, сохранится до самого финиша.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция