Весенние паводки угрожают 18 регионам России

Теги: паводок мчс Происшествие подготовка

МЧС России увеличило группировку в связи с весенними паводками. Специалисты прогнозируют сильный подъём уровня воды в реках Дальнего Востока и Сибири. В Томской области обстановку теперь контролируют с помощью видеокамер, а в Кемерове спасатели для предотвращения последствий половодья уже провели серию взрывов.

На реках Кузбасса взрывы звучат каждый день, рассказал "ТВ Центр". Сотрудники МЧС вскрывают ледяные заторы. Местами их толщина достигает трех метров.

Зима выдалась аномальной – снега в три раза выше нормы. Оттепель наступает стремительно, и если не успеть, мощный паводок снесет все на своем пути.

В лунки закладывают взрывчатку. По 100-200 килограммов. Разрушая покров, спасатели пытаются превратить лед в крошку, чтобы огромные глыбы не образовали запруды и не опрокинули мосты.

"По прогнозам Гидрометеоцентра, в этом году паводок ожидается сложным, большой снегозапас, а также нестабильная температура вызывают необходимость проведения превентивных мероприятий заранее", - рассказал старший государственный инспектор ГИМС МЧС России Ярослав Максимов.

В Кузбассе закрыты все переправы. Кемерово готовится к самому неблагоприятному развитию событий. В зоне подтопления – 40 деревень и поселков и 18 тысяч жителей. Лед на реках режут бензопилами, посыпают золой. Под черным слоем пепла снег должен таять быстрее.

На томских реках тоже опасно. Взорваны толщи льда вокруг мостов. Над опорами установили видеокамеры. В режиме онлайн наблюдают за изменениями в обстановке.

Транспорт по зимнику уже не ездит – провалиться можно в любую минуту. Толщина меньше полуметра. Теперь выпроваживают и рыбаков. Просят не рисковать жизнями. На берегу установили предупредительные таблички.

От завалов из деревьев и кустарника очищают даже небольшие ручьи. Через несколько дней они превратятся в полноводные реки, и любое препятствие может направить разрушительный поток в сторону деревень.

В Рязанской области паводок уже начался. Несколько поселков отрезаны от райцентров. Через неделю-другую начнет затапливать Урал, Сибирь и Дальний Восток. Температура воздуха приближается к плюсовым отметкам. В МЧС уверяют: обстановка штатная. Но спасатели уже разворачивают по всей стране мобильные группы, готовят лодки для эвакуации людей, завозят лекарства и продовольствие. Весенний паводок в настоящее время угрожает 18 регионам.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"