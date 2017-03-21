Премьер Украины заявил о закупках угля в США и Австралии

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Украинские военные всю ночь обстреливали приграничные населенные пункты в ДНР. Мирные жители не пострадали. Три поселка остались без электричества. А в Киеве вновь звучат абсурдные заявления. Премьер Владимир Гройсман рассказал о планах покупать уголь за валюту в США и Австралии. Только не уточнил, где собирается брать деньги. Из-за блокады Донбасса новый транш от МВФ приостановлен.

Обстановка в руководстве Украины все больше напоминает панику. Накануне президент и глава правительства до позднего вечера совещались с лидерами парламентских фракций. Главная тема встречи - торговая блокада Донбасса и ее последствия, одним из которых стало решение МВФ отложить рассмотрение вопроса о выделении Киеву нового транша в миллиард долларов, передает "ТВ Центр".

"Как раз в тот момент, когда мы заканчивали встречу, позвонили из Международного валютного фонда и премьер-министр ушел разговаривать. А как только встреча закончилась, к разговору подключился и президент. Руководство не перестает вести переговоры, показывает экономические расчеты, демонстрируют прогнозы. Хочу напомнить, что к траншу МВФ привязана и помощь Евросоюза в 600 миллионов долларов. Поэтому для нас крайне важно показать, что правительство работает и задействует все механизмы для выхода из этой кризисной ситуации. И я думаю, что ситуация более оптимистична, чем кажется", заявила народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Однако в правительстве такого оптимизма, судя по всему, не разделяют. Энергетический кризис на глазах дополняется кризисом финансовым. Ведь экономика Украины без внешних вливаний уже давно несостоятельна.

"Хоть кто-нибудь из вас проанализировал последствия этой блокады? Или просто вышел и четко сказал: вот это плюсы блокады, а это - минусы. И мы берем на себя ответственность за все негативные последствия. Нет, никто этого не сделал", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Президент Порошенко и вовсе всю вину теперь сваливает на глав регионов и местные советы: не усмотрели, принимали неверные решения, превысили полномочия.

"Или вам не достает политического авторитета в своих областях. Я надеюсь, что эта история станет уроком для всех. Власть должна занимать политически-наступательную позицию", - указал Порошенко.

Свою наступательную позицию Порошенко уже продемонстрировал. Два месяца ничего не предпринимал для снятия блокады Донбасса. А потом поступил по принципу: если процесс нельзя остановить, его нужно возглавить. Вместо того чтобы разогнать радикалов, перекрывших железные дороги, ведущие на восток, сам установил блокаду уже на государственном уровне. Впрочем, на Украине все больше людей считают, что изначально это было кому-то выгодно.

"Этими людьми руководили конкретные политики, которые представляли конкретную политическую силу. Кого представляет Егор Соболев? Кого представляет Семен Семенченко? Я думаю, тут ничего объяснять не надо. Они выезжали туда и поддерживали тех, кто там сидит", - заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Теперь Киев пожинает печальные плоды. Казна пуста, а уголь, по словам премьера Гройсмана, Украина придется закупать за валюту в США, Австралии или Южной Африке. Опыт таких закупок уже был. Тогда топливо из ЮАР оказалось неконкурентоспособным - ни по качеству, ни по цене. К тому же закупки сопровождались финансовыми махинациями. И вряд ли кто-нибудь поручится, что сейчас будет по-другому.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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