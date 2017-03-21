Погрузка бронетехники на корабль "Цезарь Кунников". Видео

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В Крыму начались масштабные совместные учения соединений Воздушно-десантных войск, ВКС и Черноморского флота. Личный состав и спецтехника были доставлены на полигон Опук из Новороссийска.

В Новороссийске военнослужащие выполнили погрузку бронемашин на корабль "Цезарь Куников", рассказал "ТВ Центр". Это многопалубное судно активно используется во время боевой подготовки флота, а также оказывает необходимую поддержку в ходе реальных операций. Корабль предназначен для переброски военного контингента и снаряжения в заданный район.

В рамках учений бойцы проведут высадку морского и тактического десанта на сложной местности и отработают действия против условного противника.