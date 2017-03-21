Из библиотеки имени Ленина украли детские книжки

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В Москве полиция задержала двух мужчин, которые попались на краже детских книг из библиотеки имени Ленина.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин за кражу двух детских книжек из РГБ имени Ленина.

"Поступила информация о том, что в помещении Российской государственной библиотеки им. В.Ленина по адресу: ул. Воздвиженка, д. 3/5 задержаны двое мужчин 49 и 48 лет, которые подозреваются в краже двух книжек одного из детских авторов", - передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

В Полиции отметили, что книжки представляют особую художественную и культурную ценность.