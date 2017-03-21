11:59, 21 марта 2017

Асад готов ограничиться помощью Москвы в борьбе с терроризмом

Теги:  Политика  сирия  асад  терроризм  россия  борьба

Москва оказывает эффективную помощь Дамаску в борьбе с террористами в Сирии. Об этом заявил Башар Асад по итогам встреч с группой российских и европейских парламентариев. Президент республики подверг резкой критике действия так называемой "западной коалиции", которая, по его мнению, воюет не столько с боевиками, сколько с сирийской армией.

Решение о создании комиссии по подготовке новой конституции – один из главных итогов переговоров сирийского руководства с делегацией российских и европейских парламентариев, рассказал "ТВ Центр". Вместе с депутатами Госдумы в Дамаск прибыли представители ПАСЕ из Бельгии, Италии, Сербии, Чехии, а также лично председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. В повестке дня были встречи с президентом Асадом и председателем Народного совета Хадией Аббас, а также первое в истории совместное заседание комитетов по международным делам Государственной думы России и парламента Сирии.

"У нас есть очень тяжёлый, кровавый опыт, когда международный террор пытался отторгнуть от России, как и сегодня мы наблюдаем в Сирии, – Северный Кавказ. И тогда нам удалось совместными усилиями остановить террор. А затем и построить условия перехода к мирной жизни", - отметил зампред Государственной Думы Владимир Васильев.

О неоценимой дипломатической поддержке России говорил в интервью после встреч Башар Асад. Президент республики выразил уверенность: именно Москва способна предотвратить возможный конфликт с Израилем. И назвал решающей помощь наших военных в борьбе с террористами в Сирии.

"Помощи со стороны России в виде авиаударов вполне достаточно для продвижения сирийской армии по различным фронтам, преимущественно в Алеппо и Пальмире. Я уверен: если сирийские и российские политики и военные ощутят необходимость большей поддержки для победы над террористами, они сделают это. Но сейчас её уровень является эффективным", - сказал сирийский лидер.

Асад напомнил: только российские военные действуют в Сирии по официальному приглашению властей. Все остальные операции являются незаконными и рассматриваются как иностранное вторжение. Тем более, что успехи так называемой "западной коалиции" в борьбе с террористами до сих пор не очевидны. А вот недавний авиаудар американских самолётов по мечети в Алеппо унёс 50 человеческих жизней, и это мирные жители.

"Американская политика базируется не просто на двойных стандартах – их могут быть десятки. Потому что для США главное – не ценности международного права, а собственное видение, собственные интересы, иногда это баланс различных групп влияния в рамках американских институтов. И это свойственно не только Америке, но и Западу в целом", - подчеркнул Асад.

Несмотря ни на что, Дамаск по-прежнему готов к переговорам со всеми, кто этого захочет. Готов обсуждать конституцию и будущее устройство страны. В четверг в Женеве стартует пятый раунд межсирийских встреч. Однако кто будет представлять на них сирийскую оппозицию, до сих пор неизвестно.

Кирилл Парменов, Александр Званцев, "ТВ Центр"

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