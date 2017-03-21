Соучастник теракта на Дубровке Закаев получил 19 лет колонии

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Хасан Закаев признан судом виновным в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке и приговорен к 19 годам колонии строго режима. По данным следствия, именно он организовал поставку оружия и самодельных взрывных устройств для террористов. Обвинение требовало для Закаева 23 года в колонии строгого режима.

Московский окружной военный суд признал Хасана Закаева виновным в пособничестве террористам, которые захватили театральный центр на Дубровке в 2002 году.

"Суд постановил признать Закаева виновным и приговорить к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает ТАСС.

Ранее гособвинение просило 23 года колонии строго режима для Закаева.

Ему предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт", "Организация преступного сообщества", "Убийство", "Захват заложника", " Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов ". По мнению следствия, именно Закаев организовал поставку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которое использовали террористы.

"Сам Закаев заявил, что не был членом банды Шамиля Басаева, ничего не знал о готовящемся теракте и считал, что перевозит в Москву оружие и боеприпасы, а не взрывное устройство", - передает его слова "Интерфакс".

С 23 по 26 октября 2002 года группа вооруженных боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватила театр на Дубровке и удерживала в заложниках зрителей мюзикла "Норд-Ост". В результате погибло 130 мирных граждан. В ходе спецоперации боевики были уничтожены, а оставшиеся заложники освобождены.

В 2007 году следствие по уголовному делу по факта захвата заложников было приостановлено из-за отсутствия данных об оставшихся участниках теракта. В 2014 году дело возобновили в связи с задержанием 42-летним Закаевым, когда тот пытался въехать в Крым с территории Украины по поддельным документам.

В международном розыске по-прежнему находится еще один соучастник — Герихан Дудаев.