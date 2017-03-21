Ведущие британские банки заподозрили в отмывании денег из России

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Британская газета The Guardian сообщила, что из России через британские банки был выведены 740 миллионов долларов. Издание ссылается на информацию, которая содержится в документах о проведенных транзакциях. По данным СМИ, в схеме были задействованы 17 банков, в том числе HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts.

Ведущие британские банки, в том числе HSBС, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в отмывании денег из России, пишет The Guardian.

В настоящий момент следователи допрашивают представителей финансовых учреждений по поводу сомнительных платежей, которые банки совершали в период с 2010 года по 2014 год. По информации британской газеты, через организации прошли 749 миллионов долларов.

По данным издания, больше всего денег прошло через HSBC, в основном через его гонконгское отделение.

Guardian связалась с представителями банков HSBC, RBS, Coutts и NatWest. Они не оспаривали достоверность данных о транзакциях, однако подчеркивали, что проводят жесткую политику с отмыванием денег.

Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project.

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