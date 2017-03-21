В МИД России рассказали, где Лавров отмечает свой день рождения

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Глава МИД России Сергей Лавров отметил свое 67-летие на борту самолета, возвращаясь с японских переговоров.

Министр иностранных дел России отметил свой день рождения на борту самолета вместе с журналистами, возвращаясь с переговоров в Токио, об этом в своем Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"День рождения С. Лавров отмечает в отличной компании и на высоте", - написала она.

В Токио Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу проводили переговоры с японскими коллегами в формате "два плюс два".