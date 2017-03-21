12:08, 21 марта 2017

В МИД России рассказали, где Лавров отмечает свой день рождения

Теги:  Политика  мид  самолет  лавров  переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров отметил свое 67-летие на борту самолета, возвращаясь с японских переговоров.

Министр иностранных дел России отметил свой день рождения на борту самолета вместе с журналистами, возвращаясь с переговоров в Токио, об этом в своем Facebook сообщила  официальный  представитель МИД России Мария Захарова.

"День рождения С. Лавров отмечает в отличной компании и на высоте", - написала она.

В Токио Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу проводили переговоры с японскими коллегами в формате "два плюс два".

Другие новости

В других СМИ