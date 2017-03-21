Москва стала мировым лидером в сфере реставрации памятников истории

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица стала мировым лидером в области реставрации исторических памятников. Он уточнил, что за счет городского бюджета реставрируется меньше половины всех памятников.

Москва стала мировым лидером в области реставрации исторических памятников. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

"В Москве развернута системная большая работа, в которую включились и владельцы зданий, и федеральные органы власти, городские структуры. В результате сотни памятников старины спасены для нынешних и будущих поколений. По своим масштабам, это одна из крупнейших в мире программ", - сказал он.

Мэр отметил, что за счет городского бюджета реставрируется менее половины памятников. Большая часть работ, по словам Собянина, проводится за счет частных инвесторов и различных государственных структур.

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