В НАТО оценили инициативу Лукашенко позвать наблюдателей на учения "Запад-2017"

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Североатлантический альянс приветствует инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко позвать на учения "Запад-2017" наблюдателей от НАТО. При этом в альянсе отметили, что официального приглашения на маневры пока не получали.

В НАТО приветствуют возможность участвовать в российско-белорусских учениях "Запад-2017" в качестве наблюдателей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

"Мы пока не получали приглашений на эти маневры, однако, как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс будет приветствовать такую возможность и рассчитывает на использование каналов Совета Россия-НАТО для проведения брифинга об этих маневрах", - говорится в сообщении.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения "Запад-2017" будут носить исключительно оборонительный характер и представители НАТО смогут наблюдать за их проведением.

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