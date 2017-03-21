В Москве 8 и 29 апреля пройдут общегородские субботники
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Общегородские массовые субботники пройдут в Москве 8 и 29 апреля. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что ранняя весна позволила коммунальщикам начать уборку Москвы досрочно.
Общегородские массовые субботники пройдут в Москве 8 и 29 апреля. Об этом сообщает АГН "Москва".
"Для приведения в порядок территории города после зимы в столице организован месячник с 25 марта по 29 апреля. А 8 и 29 апреля будут организованы массовые городские субботники", - сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, ранняя весна позволила коммунальщикам начать уборку Москвы досрочно.
Для организации и проведения всех работ, связанных с проведением месячника, создан городской штаб. В него вошли представители всех городских департаментов, городских служб и хозяйствующих субъектов.
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