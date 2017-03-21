Песков о словах Макрона: диалог с Москвой необходим

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В Кремле рассчитывают на понимание кандидатов в президенты во Франции необходимости диалога с Москвой для решения проблем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание кандидата в президенты во Франции Эмманюэля Макрона о политике "несближения" с Россией, заявил о том, что Москва всегда выступает за взаимное уважение. Кроме того, в Кремле считают, что для решения проблем необходим диалог с Москвой.

"Сближение с Москвой никогда ни для какой страны не означало подрыва устоев, независимости и суверенитета. Потому что в выстраивании двусторонних отношений Москва всегда выступает за взаимное уважение, уважение взаимных интересов, и прежде всего уважение взаимной независимости и суверенитета", - передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря.

Песков надеется, что так или иначе в политической верхушке Франции все-таки существует единое мнение насчет того, что для "решения существующих проблем выстраивание диалога с Москвой является абсолютно безальтернативным".

Ранее кандидат в президенты от партии "Вперед" Макрон предостерег Францию от сближения с Россией. По его словам, Франция должна выстраивать собственную независимую политику и подчеркнул, что "не хочет идти на компромисс с Путиным".

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