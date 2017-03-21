В Кремле рассчитывают на участие Самойловой в Евровидении

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что Юлия Самойлова сможет принять участие в конкурсе Евровидение. Он отметил, что Украина пока не объявляла о каких-либо официальных решениях по участию российской исполнительницы.

В Кремле рассчитывают, что Юлия Самойлова сможет принять участие в конкурсе "Евровидение" в Киеве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Пока о каких-то официальных решениях украинская сторона не объявляла. Мы следим за ситуацией. Это международный конкурс, Украина принимает у себя международный конкурс", - сказал он.

По словам Пескова, какие-либо меры в случае блокирования Киевом участия Самойловой - "не совсем вопрос Кремля".

"Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем на то, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что вопросы по этой ситуации необходимо адресовать российским организаторам. Он уточнил также, что в его понимании, замена конкурсанта правилами конкурса не предусмотрена.

Ранее глава Совета безопасности Украины Василий Грицак заявил, что документ о запрете на въезд в страну российской участницы "Евровидения" уже подготовлен. В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины отмечал, что Юлии Самойловой могут разрешить участвовать в конкурсе, однако она должна ответить по закону за посещение Крыма.

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