Песков призвал дождаться официальных данных о визите Тиллерсона в Россию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность встречи главы государства Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, о грядущем визите которого в Москву ранее сообщили СМИ. Песков призвал дождаться официального подтверждения приезда дипломата от МИД и Госдепа.

Говорить о возможности встречи Владимира Путина с Рексом Тиллерсоном пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте дождемся, когда будет официальное заявление на этот счет. Не заявление Reuters, а когда Госдепартамент и МИД России сначала сообщат о визите", - цитирует его "Интерфакс".

Тем временем ранее, представитель Госдепартамента США официально подтвердил планы госсекретаря Рекса Тиллерсона приехать в Москву. По его словам, в апреле дипломат отправится в Италию на встречу представителей стран G7, а затем прибудет в Россию. Агентство Reuters со ссылкой на свой источник сообщило, что Тиллерсон намерен посетить Москву 12 апреля.

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