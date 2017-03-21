Лукашенко объявил о задержании в Белоруссии десятков боевиков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о задержании на территории республики вооруженных боевиков, готовивших провокацию. По его словам, задержанные проходили тренировки в специальных лагерях в соседних государствах.

В Белоруссии задержаны несколько десятков боевиков, готовивших вооруженную провокацию. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.

"Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше - не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", - заявил он.

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