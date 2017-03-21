Германия отзовет разрешение на выступление турецких политиков в стране

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Берлин вновь пригрозил отозвать разрешение на выступление турецких политиков в стране. Если оскорбительные высказывания в адрес немецких властей будут продолжаться, то власти Германии будут вынуждены принять меры. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Первой об этом заговорила канцлер Ангела Меркель.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль подтвердил позицию канцлера Ангелы Меркель относительно возможности отзыва разрешения на выступление турецких политиков в стране, передает ТАСС.

"То, что сказала канцлер, соответствует вербальной ноте, разрешению, которое мы направили турецкому правительству и которое содержит указание на соблюдение норм законодательства, к этому относится и требование не оскорблять ФРГ", - сказал он.

Ранее Меркель заявила, что германские власти, вероятно, введут запрет на дальнейшие мероприятия, организованные с участием турецких чиновников в ФРГ. Берлин пойдет на такой шаг в том случае, если Анкара не перестанет критиковать Германию и сравнивать ее политику с "нацистским подходом".

Международный скандал с участием Турции, Германии и Нидерландов разразился после того, как голландские власти запретили въезд двум турецким министрам, которые собирались принять участие в митингах с агитацией поддержать конституционный референдум в Турции. Аналогичные акции были запрещены в Германии и Австрии. В качестве основной причины называли неспособность обеспечить безопасность участников подобного мероприятия.

В ответ президент Турции сравнил ФРГ с Третьим Рейхом, а Нидерланды объявил наследниками нацистов и банановой республикой. В Нидерландах после выступления Эрдогана начались беспорядки.

В результате конфликта Турция запретила въезд послу Нидерландов и объявила, что прекращает контакты с Нидерландами на высшем уровне до выполнения своих требований. Анкара также собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Глава правительства Дании отложил запланированную встречу с Эрдоганом.

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