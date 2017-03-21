Путин поздравил коллектив ОСК с десятилетием корпорации

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В Объединенной судостроительной корпорации подвели итоги работы за 10 лет. Компания стала лидером отечественного рынка, а портфель её заказов сейчас составляет около триллиона рублей.

С юбилеем коллектив корпорации поздравил Владимир Путин. Как сообщил "ТВ Центр", глава государства пожелал и дальше не сбавлять темпы производства, внедрять новые технологии и повышать эффективность. В состав компании входит 40 судостроительных заводов и конструкторских бюро, в которых работает больше 80 тысяч человек.

"Мы получаем новые заказы рыболовецкого флота, мы видим каким образом развивается транспортное судостроение во внутренних водах. И все это дает нам надежду, что и дальше корпорация будет развиваться. В отношении военного корабленстроения мы действительно загружены до 2021-2023 года. И честно вам скажу, на большинстве наших предприятий такой загрузки не было даже в советские времена", - рассказал президент ОСК Алексей Рахманов.ц