Москва - мировой лидер в сфере реставрации памятников архитектуры

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За минувший год в городе отреставрировали около полутора сотен памятников культуры и архитектуры, сообщил Сергей Собянин на заседании Президиума столичного правительства. Свой прежний облик вновь обретают не только отдельные дома, а целые улицы. Частные инвесторы тоже охотно вкладывают средства, чтобы сохранить прошлое родного города.

Пушкинская площадь с ее шедеврами конструктивизма и модерна заиграла новыми красками, отметил "ТВ Центр". Все благодаря столичной программе по реставрации памятников – одной из самых масштабных в мире. По состоянию объектов культурного наследия Москва вошла в шестерку лучших культурных мегаполисов, наряду с Лондоном, Парижем и Римом. Об этом сегодня говорили на Президиуме столичного правительства.

"В результате сотни памятников старины спасены для нынешних и будущих поколений. По своим масштабам это одна из крупнейших в мире программ. Отрадно, что за счет городского бюджета проводится реставрация меньше половины всех памятников. Большая часть проводится за счет частных инвесторов и различных государственных структур", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Тем более, что город предлагает льготные условия аренды тем, кто согласен восстанавливать памятники за свой счет. Программа "Рубль за квадратный метр" пришлась предпринимателям по душе. Только за прошлый год общими усилиями Москва привела в порядок полторы сотни объектов. Преобразились здания Казанского и Киевского вокзалов, Центральный дом шахматиста на Гоголевском, Учебный корпус "Плехановки". Московское центральное кольцо, движению по которому было запущено в прошлом году, дало импульс развитию прилегающих территорий. Однако ни стройка, ни электрификация не затронули объекты культурного наследия.

"Все мы прекрасно понимаем, что Московское центральное кольцо это результат сложнейшей и мощнейшей реконструкции ранее существовавшей, в начале ХХ века построенной, исторической железной дороги. Благодаря работе нашего Комплекса городского хозяйства совместно с РЖД 92 здания отреставрированы, отремонтированы и фактически и получили новую жизнь", - сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Свой вклад в развитие города внесла уже хорошо знакомая москвичам программа "Моя улица", результатом которой стали не только обновленные бульвары, пешеходные зоны, но и сотни археологических находок. Всего в 2016 году было найдено более семи тысяч артефактов. В этом году реставрационные работы продолжатся. Своей очереди ждет дом Наркомфина на Новинском бульваре, ряд станций метро и ВДНХ. Пока же город готовится к "генеральной уборке". Весна пришла в этом году раньше обычного.

"Мы практически завершили полностью обрезку деревьев, расположенных в зоне дорожных знаков, вдоль линии контактной сети. Проведены кронирование деревьев, угрожающих целостности линий электропередач. Проведены работы по ворошению снега, удалению снега, прогребание газонов. Примерно 30% детских площадок, спортивных сегодня уже отремонтированы", - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Коммунальные службы приведут в порядок улицы, парки, витрины, остановки. Дорожники займутся ремонтом проезжей части и обновят разметку. Лопат и саженцев, уверены в мэрии, хватит всем желающим. В прошлом году на традиционные субботники вышли почти два с половиной миллиона москвичей. В этом ожидают не меньше.

Анна Пешехонова, Дмитрий Шаракин, Дина Самохина, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр"