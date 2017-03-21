Сотрудники "Мосводоканала" реконструируют водопровод на Тверской улице

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На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах продолжаются работы по реконструкции водопроводной сети. С середины февраля они велись на стороне проезжей части по направлению в область. Теперь ремонтники перешли на другую сторону.

На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах продолжаются работы по реконструкции водопроводной сети. С середины февраля они велись на стороне проезжей части по направлению в область. Теперь ремонтники перешли на другую сторону, передает "ТВ Центр".

Для проведения работ специалисты "Мосводоканала" перегораживают полторы полосы проезжей части. Всего в рамках программы "Моя улица" на Тверской и 1-й Тверской-Ямской запланировано обновить более двух километров изношенных труб, которые укладывались в период с 1901 по 1968 год. А также реконструировать 46 колодцев и плиты перекрытий, заменить запорную арматуру и пожарные гидранты. Так называемая "бестраншейная" технология позволит обеспечить бесперебойную работу коммуникаций на несколько десятилетий вперёд.

"Мы тут применяем метод бестраншейной технологии, то есть в существующий трубопровод мы протаскиваем трубопровод меньшего диаметра из полиэтилена и запускаем его в работу. Данный трубопровод прослужит еще минимум 50 лет, поэтому никаких разрытий, никаких ремонтных работ на данном интервале производиться уже не будет", - заявил замгендиректора "Мосводоканала" Евгений Шушкевич.

Закончить эти работы "Мосводоканал" собирается примерно на десять дней раньше запланированного срока к 6 апреля.

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