Суд бессрочно лишил Багдасарян водительских прав из-за эпилепсии

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Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав известную гонщицу Мару Багдасарян. Самой любительницы скорости в суде не было, она продолжает отрабатывать свои штрафы в ГБУ "Жилищник", куда, кстати, за несколько часов до решения суда приехала сама за рулем. Теперь неясно, кто поведет машину обратно, ведь прокурор потребовал немедленного исполнения приговора.

Она вошла в топ-100 самых упоминаемых женщин России, правда теперь скандальная гонщица Мара Богдасарян вряд ли сможет чем-то удивить. Савеловский суд столицы пожизненно лишил ее водительских прав и дело вовсе не в многочисленных нарушениях или неоплаченных штрафах - Мара серьезно больна, передает "ТВ Центр".

Прокурор настаивал: у девушки серьезный диагноз - эпилепсия, с которой за руль нельзя. Приступ может произойти в любую минуту.

Заболевание девушка получила, скорее всего, в результате громкого ДТП на Кутузовском проспекте, когда врачи буквально собирали ее по частям. Журналисты в коридоре замерли, предвкушая очередное шоу. Многие ведь уже успели засветиться в Instagram гонщицы. Та и в суде с ними фотографировалась, и во время отбывания наказания, но сегодня вместо девушки появился хмурый десант адвокатов во главе с отцом Мары - Эльмаром Багдасаряном.

Мара действительно сегодня работала. К году исправительных работ её приговорили за подделку больничного, используя который она пыталась прогулять назначенные ранее часы. В контору ГБУ "Жилищник" она сегодня приехала к 12 часам дня. Сама за рулём. Надо сказать, в это время еще на законных основаниях, ведь несмотря на многочисленные штрафы, исчисляющиеся сотнями тысяч рублей, и сотни часов исправительных работ, прав она лишена не была. Но машину аккуратно припарковала под запрещающим знаком, после чего изящно перелезла через забор и отправилась работать. Занятие не пыльное - и явно скучное. Девушка опять вяло перекладывала бумажки из одной кучки в две других. Как всегда, прятала пол-лица под платком. Рядом с таким же скучающим видом сидел адвокат.

"Ее присутствие там не является обязательным, там присутствует ее представитель, присутствовал также я. Она находится на обязательных работах и выполняет те задачи, которые перед ней поставлены руководством ГБУ", - заявил адвокат Давид Кемулария.

Адвокаты накануне подали жалобу на излишне, по их мнению, строгое наказание за подделку больничного, а пока заняты другим: сами ведь, выгораживая свою подзащитную, ранее предъявили справку, где черным по белому написано: Мара работать дворником не может, так как у нее эпилепсия. Свидетелями одного из припадков даже стали сотрудники ГИБДД, сегодня они в красках описали, как это было. Отец тоже видел эту справку, но вот диагноз не заметил. Да и вообще в клинике нет профильного врача. Пусть, мол, прокуратура это проверит.

Впрочем, теперь у адвокатов был другой документ, по которому Мара совершенно здорова, а значит и прав ее лишать не нужно. Прокуроров, правда, смутило, что между таким выводом и серьезным обследованием, если верить справке, прошло несколько минут. Адвокаты, в свою очередь, просили назначить еще одно медобследование, однако суд им отказал.

Дело и без того напоминало врачебный консилиум. Впрочем, суд во всем разобрался достаточно быстро. Согласившись с прокуратурой: пешеход Богдасарян будет более законопослушна и уж точно менее опасна. Теперь вопрос один - как сегодня Мара поедет с работы домой. Ведь суд постановил решение исполнить немедленно.

Матвей Шестаков, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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