В "Аптекарском огороде" посетителям раздали редкие цветы

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Редкие тюльпаны, а ещё гиацинты, нарциссы и крокусы – всё это дарили посетителям в "Аптекарском огороде", и, в общем-то, без особого повода.

Тысячи самых разных и очень редких цветов благодаря стараниям садовников распустились в парниках Ботанического сада на два месяца раньше срока. Большинство из этих благоухающих растений в продаже точно не увидишь, отмечает "ТВ Центр". И вот теперь всё это великолепие аккуратно срезали и без сожаления раздали гостям. Таким цветочным аккордом в "Аптекарском огороде" завершилась экспозиция, которая вызвала у горожан настоящий ажиотаж.

"В завершение выставки "Репетиция весны" мы решили провести наш традиционный сюрприз для посетителей. Мы раздали те растения, которые у нас остались после выставки. В любом случае, это цветы, которые мы, надеемся, порадуют наших посетителей и тех, кто знает нас и приходит к нам часто. Эта акция будет проходить до того момента, пока у нас не закончатся цветы от разобранных экспозиций", - рассказал главный садовник "Аптекарского огорода" Антон Дубенюк.

А вот фестиваль хищных растений "Тропическая зима" продлится в "Аптекарском огороде" ещё пару недель. Будут ли "под занавес" раздаривать посетителям "хищников" – пока не ясно.