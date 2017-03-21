Суд взыскал 37,5 млн руб. в пользу потерпевших по делу о захвате "Норд-Оста"

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Московский окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима Хасана Закаева. Он признан виновным в пособничестве террористам при организации теракта в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Ранее прокурор просил назначить Закаеву в наказание 23 года колонии. Кроме того, осужденный должен выплатить родственникам пострадавших крупные компенсации.

Оглашение приговора по делу, связанному с трагическими событиями 15-летней давности, началось ровно в 11 утра. И заняло около десяти минут. Все это время подсудимый Хасан Закаев сохранял одновременно сдержанный и при этом грозный вид. Казалось, сегодня он смутился лишь однажды, когда в зал зашли несколько десятков журналистов - процесс очень резонансный, передает "ТВ Центр".

По совокупности совершенных преступлений Московский окружной военный суд назначил 43-летнему уроженцу Чечни наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет колонии строгого режима. Это на четыре года меньше, чем просил гособвинитель. Адвокат Закаева назвал приговор "не слишком суровым", при этом сообщив, что его обжалует. Вот по какой причине.

"Он изначально оспаривал, как вы знаете, обвинения. Поэтому, на наш взгляд, вообще отсутствуют доказательства его причастности, или о том, что он был осведомлен, что предстоит захват заложников. Ему было сказано, что имеется оружие, которое предназначается для продажи", - заявил адвокат Сулейман Ибрагимов.

По версии следствия, Хасан Закаев являлся членом преступной группировки, которую возглавлял Шамиль Басаев. Закаев перевозил в Москву оружие и самодельные взрывные устройства, в том числе "пояса шахидов". 23 октября 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост" в здание театрального центра ворвалась группа террористов. Они взяли в заложники более 900 человек, которых удерживали в течение трех дней. 26 октября спецназ начал штурм здания. В результате все 40 террористов были уничтожены. Погибли 130 заложников, среди них десять детей и подростков.

Это был первый судебный процесс над террористами и пособниками по делу "Норд-Оста", куда были допущены родственники погибших и раненых. 3десь же рассматривался гражданский иск со стороны потерпевших к Хасану Закаеву на сумму порядка 100 миллионов рублей. Иск был частично удовлетворен. Выплаты семьям со стороны Закаева должны составить от 500 тысяч до четырех миллионов рублей.

"Мои потерпевшие в этом судебном процессе впервые приглашены в качестве потерпевшей стороны. Поэтому понятно, что предъявлять иск гражданский к одному Закаеву было почти бессмысленно. И взысканные суммы никогда не будут выплачены", - сообщила адвокат потерпевших Карина Москваленко.

Напомню, после теракта Закаев сбежал из Москвы в Азербайджан, затем долгое время скрывался на Украине, 12 лет числился в розыске, пока наконец в конце 2014 года не был задержан при попытке въехать в Крым по поддельным документам.

Мужчине были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, среди которых "Террористический акт", "Незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия", сегодня вынесен приговор. Однако говорить, о том, что это последний процесс по делу "Норд-Оста" нельзя, считает гособвинение.

"Есть выделенные дела, есть лица, находящиеся в розыске (речь идет о Герихане Дудаеве – прим. ред.). Розыск их продолжается. Находится еще одно лицо в настоящее время на территории другого государства. Поэтому принимаются все меры для его розыска и привлечения в качестве обвиняемого", - заявил старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно судебного управления прокуратуры Москвы Дмитрий Дядюра.

К 2007 году уже были осуждены шесть пособников террористов, причастные к трагедии на Дубровке. Они получили от 8,5 до 22 лет лишения свободы. А Шамиль Басаев, которого считают организатором теракта, был уничтожен в июле 2006.

Егор Киселев, Олег Лапшов, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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