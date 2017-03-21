Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве находится под контролем

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Россия под угрозой очередного гриппа – В. Он менее заразен, чем сезонный вирус H3N2, который циркулирует последние несколько месяцев, но чреват более серьёзными осложнениями.

Как сообщил "ТВ Центр", по данным Роспотребнадзора, новый тип инфекции, который идёт к нам, протекает тяжелее старой заразы и при неграмотном лечении может обернуться бронхитом и пневмонией.

Впрочем, в Москве ситуация под контролем. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице немного увеличилась, но незначительно. Тем не менее, до конца весны врачи советуют не расслабляться и пристально следить за своим здоровьем: проводить профилактику, а при первых симптомах не заниматься самолечением и обращаться к врачу.