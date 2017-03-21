Путин рассказал о возможности увеличения продолжительности жизни к 2025 году

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Президент России Владимир Путин заявил, что к 2025 году средняя продолжительность жизни в стране может составить 76 лет. По его словам, у государства есть все возможности, чтобы значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте.

Средняя продолжительность жизни в России к 2025 году может составить 76 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Владимира Путина.

"Есть все возможности для того, что к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Президент отметил положительную динамику по продолжительности жизни, которая наблюдается в настоящее время. На данный момент, по словам Путина, этот показатель составляет почти 72 года. За последние 12 лет средняя продолжительность жизни в России выросла в среднем на 6,5 года – 7,7 года у мужчин и 4,6 года у женщин.

"За это время младенческая смертность снизилась с 10,2 до шести на 1000 родившихся, а в январе было зафиксировано 5,1", - цитирует президента "Интерфакс".

По словам Путина, более чем втрое снизилась материнская смертность. В то же время показатели смертности в трудоспособном возрасте насторожили главу государства.

"Смертность лиц трудоспособного возраста возросла в 2015 году. Ничего критического здесь нет, но, тем не менее, нужно обратить внимание", - сказал он.

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