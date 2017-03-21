В Кирове должник 4 года прятался в землянке

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Мужчина задолжал по алиментам 1,5 миллиона рублей и 4 года прятался от приставов в землянке. Все это время он жил тем, что собирал металлолом и мечтал накопить на гараж.

В Кировской области судебные приставы задержали должника по алиментам, который задолжал своим детям 1,5 миллиона рублей.

Сотрудники ФСИН и ФССП получили информацию, где предварительно мог скрываться должник. Они выехали на место и обнаружили 41- летнего мужчину, который скрывался в коллекторе на заброшенном пустыре.

"Он сначала отказывался называть себя, а потом "порадовался", что приставы долго не могли найти его, так как он вырыл себе землянку неподалеку и скрывался там", - сообщает "Интерфакс".

В ФССП по Кировской области заявили, что мужчина ранее был осужден условно за кражу, но ни разу не приходил отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию. В розыске он с 2013 года.

Сообщается, что задержанный нигде не работал и не стоял на учете в центре занятости. Все четыре года он жил, собирая металлом, мечтая накопить на гараж и переоборудовать его под жилье.

В настоящее время решается вопрос об изменении меры пресечения с условного наказания на лишение свободы.