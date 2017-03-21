Пенсионерка с двумя топорами напала на полицейских под Иркутском

Теги: пенсионеры нападение иркутск Происшествие

В Иркутской области 61-летняя женщина напала на полицейских с двумя топорами. Стражи порядка не пострадали. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.

В городе Бодайбо Иркутской области пенсионерка изрубила топорами двери соседей, сообщает во вторник "МИР 24". Прибывшие на место полицейские также подверглись нападению 61-летней женщины.

В одного из стражей порядка дебоширка метнула топор, однако промахнулась. Другому полицейскому она попыталась пробить бронежилет, но ей этого не удалось.

Пенсионерка была задержана и доставлена в психиатрическую лечебницу. По факту происшествия следователи завели уголовное дело.