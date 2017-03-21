14:49, 21 марта 2017

Пенсионерка с двумя топорами напала на полицейских под Иркутском

Теги:  пенсионеры  нападение  иркутск  Происшествие

В Иркутской области 61-летняя женщина напала на полицейских с двумя топорами. Стражи порядка не пострадали. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.

В городе Бодайбо Иркутской области пенсионерка изрубила топорами двери соседей, сообщает во вторник "МИР 24". Прибывшие на место полицейские также подверглись нападению 61-летней женщины.

В одного из стражей порядка дебоширка метнула топор, однако промахнулась. Другому полицейскому она попыталась пробить бронежилет, но ей этого не удалось.

Пенсионерка была задержана и доставлена в психиатрическую лечебницу. По факту происшествия следователи завели уголовное дело.

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