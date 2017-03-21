Россия погасит госдолг СССР в течение 45 дней

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По словам заместителя министра финансов, Россия выполнит последний платеж в счет госдолга СССР в течение 45 дней. Сергей Сторчак отметил, что на счета Боснии и Герцеговины будут перечислены 125,2 миллиона долларов. Во вторник был подписан соответствующий документ между двумя странами.

Правительство России осуществит последний платеж в счет государственного долга СССР в течение ближайших 45 дней. Об этом рассказал заместитель министра финансов нашей страны Сергей Сторчак.

По его словам, Босния и Герцеговина оставалась единственной страной, перед которой не была погашена задолженность. На счета этого государства будут перечислены 125,2 миллиона долларов. Представителями России, а также Боснии и Герцеговины во вторник был подписан соответствующий документ.

"Соглашением предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме", - приводит слова Сторчака "Русская планета". Он отметил, что сумма долга подлежит погашению единовременным платежом в течение 45 календарных дней.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Россия завершит расчеты со странами, которым задолжал Советский Союз.

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