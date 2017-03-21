Дональда Туска обвинили в нарушениях при ремонте президентского Ту-154

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Дональд Туск, по мнению службы военной контрразведки, обвиняется в нарушении ремонтных работ президентского самолета Ту-154 Леха Качиньского, который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году.

Служба военной контрразведки Польши подала заявление в прокуратуру на действующего председателя ЕС Дональда Туска. Он подозревается в нарушении при проведении ремонта президентского самолета Ту-154 еще будучи премьер-министром страны.

"Никакая должность в польской или европейской организации не освобождает от ответственности за те серьезные преступления, в которых подозревается Туск", - передает ТАСС слова министр национальной обороны Польши Антония Мачеревича.

По мнению службы, правонарушение Туска связано с тендером на ремонт Ту-154, речь идет о контракте на ремонт, который был заключен с Россией в 2009 году.

Самолет Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 96 человек. Среди них был президент Польши Лех Качиньский, его супруга, представители высшего военного командования и высокопоставленные чиновники страны. Расследование авиакатастрофы проводят Россия и Польша. По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной трагедии стала ошибка пилотов.

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