Путин потребовал бороться с хамством и очередями в поликлиниках

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На заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин потребовал уделять больше внимания борьбе с с очередями в поликлиниках и хамством в регистратурах. Кроме того, он отметил, что врачей нужно избавить от излишней бумажной работы.

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно уделять больше внимания борьбе с очередями в поликлиниках и хамством в регистратурах. По его словам, люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, пишет "Ридус".

Об этом глава государства заявил на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Президент также отметил необходимость обеспечения поликлиник интернетом.

По его словам, врачей необходимо избавить от излишней бумажной работы, чтобы они уделяли больше внимания пациентам.

В декабре 2016 года Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что с 2017 года будет организована регулярная переподготовка врачей. Также глава государства подчеркнул, что люди часто сталкиваются с очередями в поликлиниках, формальным, безразличным отношением, загруженностью врачей и сложностью с попаданием к нужному специалисту. Кроме того, президент отметил, что зачастую в поликлиниках, оснащенных современным оборудованием, у медработников не хватает квалификации для работы с ним.