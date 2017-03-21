Полиция задержала подозреваемого в нападении на 90-летнего москвича
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В Москве расследуют уголовное дело о разбойном нападении на 90-летнего жителя столицы. Подозреваемым по делу проходит ранее судимый 42-летний москвич. Предположительно, он, угрожая ножом, ограбил пенсионера, когда тот возвращался домой из магазина.
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 90-летнего пенсионера. Им оказался 42-летний москвич. Ранее он был судим, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Предположительно, 90-летний мужчина возвращался домой из магазина, когда на Измайловском шоссе на него напал неизвестный гражданин. Злоумышленник, угрожая ножом, похитил денежные средства, после чего скрылся.
В ходе розыска полицейские на улице Муравская задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое. Мужчина заключен под стражу.
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