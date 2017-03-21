СКР начал проверку из-за угроз коллекторов многодетной семье

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В различных СМИ появилась информация о том, что в столице коллекторы угрожают "закопать" всю многодетную семью из-за долга. СКР начал проверку по этому факту. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи начали проверку информации некоторых СМИ о поступающих угрозах из-за долга в адрес семьи, которая воспитывает семерых детей. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что на мобильный телефон матери несовершеннолетних детей поступают сообщения с угрозами. Из информации следует, что в тексте получаемых сообщений содержатся угрозы о расправе над ее детьми", - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее все следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в столице коллекторы угрожают "закопать" всю многодетную семью из-за долга.

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